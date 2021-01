Svenske TV4 trekker melding om at Julian Assange blir løslatt mot kausjon.

Kanalen snur og sier de ikke har fått opplyst fra domstolen i London at WikiLeaks-grunnleggeren blir løslatt mot kausjon.

Det foregår onsdag ettermiddag et rettsmøte der det avgjøres om Assange blir løslatt.

Mandag besluttet en dommer i London at han ikke skal utleveres til USA, som vil stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden.

