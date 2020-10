Svenskene blir stadig mer bekymret for kriminalitet

Rekordmange av de spurte i Sverige er urolige for kriminaliteten i samfunnet. Særlig unge menn er mer bekymret enn før.

De siste årene har andelen som er bekymret for kriminalitet ligget på 43 prosent, men i 2020 har den økt til 47 prosent, viser den nasjonale trygghetsundersøkelsen som skal publiseres av Brottsförebyggande rådet (Brå) på torsdag.

200.000 personer i alderen 16 til 84 år deltar i undersøkelsen. Bekymringen har økt mest blant menn mellom 16 og 19 år.

38 prosent er bekymret for at nærstående skal utsettes for kriminalitet, og det er også en økning.

Andelen som selv oppgir å ha blitt utsatt for kriminalitet har imidlertid falt, mens andelen som føler seg veldig eller ganske utrygge, eller oppgir at de ikke går ut alene på kvelden, er stabil. Tilliten til politiet og rettsvesenet er også stigende.

– Det er en tydelig trend at uroen over kriminalitet øker blant unge menn. Personran er den typen kriminalitet der frykten for selv å bli utsatt har økt tydeligst. Det bør imidlertid noteres at selv om unge menns uro er den som har økt mest, er det generelt kvinner som er mest bekymret, sier prosjektleder Maria Molin i Brå.

