Svensker dømt for bombe mot Skatteetaten i København

To svenske menn er dømt til fengsel i fire og fem år for et bombeangrep mot et skattekontor i København i august i fjor.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

En tilfeldig forbipasserende ble lettere skadd i den kraftige eksplosjonen, og Skattestyrelsens bygning fikk store materielle skader. Ifølge tiltalen hadde de to svenskene fraktet bomben med seg over Øresundbroen fra Sverige bare noen timer før eksplosjonen om kvelden 6. august. Torsdagens dom er mildere enn påstanden fra aktor Andreas Christensen. Han mener angrepet faller under en terrorbestemmelse i dansk lov og ba om sju års fengsel for de to svenskene. Mennene, som er 23 og 24 år gamle, blir også permanent utvist fra Danmark. (©NTB)