Sverige anbefaler fortsatt hjemmekontor utover høsten

Svenske helsemyndigheter anbefaler fortsatt hjemmekontor utover høsten, opplyser statsepidemiolog Anders Tegnell.

Til tross for at mange kommer til å jobbe hjemmefra, regner han med at det blir trangere i kollektivtransporten når videregående skoler og universiteter åpner igjen etter sommerferien.

Tegnell ber derfor om at alle vurderer andre framkomstmidler, samtidig som aktørene selv kommer til å iverksette tiltak for å hindre at folk blir sittende for tett.

– Vi kommer sannsynligvis til å ha en fortsatt smittespredning i høst. Den kommer antakeligvis til å være på et lavt nivå, men det finnes en risiko for at det flammer opp igjen, først og fremst på steder som ikke har hatt så mye smittespredning tidligere, sa Tegnell på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Også sosialminister Lena Hallengren deltok på pressekonferansen, som ble varslet kort tid i forveien.

Hun opplyste om at regionale myndigheter får i oppdrag å informere om hvor viktig det er å følge myndighetenes anbefalinger, ikke minst innen kollektivtrafikken.

Tegnell deltar også på den ordinære pressekonferansen klokka 14 der han vil informere om den siste smitteutviklingen i Sverige.

Onsdag var det registrert 5.667 koronarelaterte dødsfall i landet, en økning på 21 siden tirsdag. Nærmere 80.000 personer har fått påvist viruset.

