Sverige dropper voldtektssak mot Assange

Voldtektssaken mot WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange henlegges, opplyser svensk påtalemyndighet.

Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse i Stockholm tirsdag. Bevisene for sakene er i løpet av sommeren og høsten blitt svekket, opplyste aktor Eva-Marie Persson.

Assange har vært siktet for voldtekt mot en kvinne i Sverige i 2010. Etterforskningen ble på et tidspunkt henlagt for så å bli tatt opp igjen.

Assange sitter fengslet i Storbritannia i påvente av en avgjørelse om hvorvidt han skal utleveres til USA.

Det var under et besøk i Sverige august 2010 at Assange ble mistenkt for seksuelle overgrep mot to kvinner. Da etterforskningen ble henlagt første gang, skyldtes det at Assange hadde søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i London for å unngå utlevering til Sverige.

Da han ble hentet ut av ambassaden av britisk politi og fengslet, ble etterforskningen gjenopptatt.

Amerikanske myndigheter anklager Assange for blant annet for å ha hjulpet til med et datainnbrudd som førte til lekkasje av store mengder hemmelighetsstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak. Lekkasjene førte til nyhetsoppslag i en rekke medier verden over.