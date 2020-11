Sverige forbyr samlinger på over åtte personer

Statsminister Stefan Löfven opplyser at Sverige går fra anbefalinger til forbud. Fra 24. november er det forbudt med samlinger på over åtte personer.

Forbudet skal i første omgang gjelde i fire uker.

– Vi lever i prøvelsens tid. Det kommer til å bli verre. Gjør din plikt og ta ditt ansvar for å stanse smittespredningen, sa Löfven da han innledet mandagens pressekonferanse.

Han gjentok budskapet to ganger før han kunngjorde at Sverige nå forbyr alle sammenkomster på over åtte personer.

Han begrunnet forbudet med at rådene som myndighetene oppfordrer til, ikke lenger blir etterlevd på samme måte som i våres.

– I våres så vi stor etterlevelse. Det rakk langt med råd og anbefalinger for at de aller fleste skulle holde avstand og avlyse planer. Nå er etterlevelsen lavere, sa Löfven, som sier at han har stor forståelse for at folk er slitne.

– Men akkurat nå spiller det ingen rolle, vi må begrense smittespredningen. Koronaviruset tar ikke hensyn til våre følelser, sa han.

– Gå ikke på trening, gå ikke på bibliotek, ikke ha fester. Avlys. Ikke finn på unnskyldninger som skal gjøre at aktiviteten din er grei.

På spørsmål om det er på tide å bære munnbind, overlot Löfven ordet til Folkhälsomyndighetens leder Johan Carlson.

Han utelukket ikke en diskusjon om det, men understreket at det fortsatt er svært mye man kan gjøre når det gjelder sosial avstand.

– Vi er ikke der ennå, sa han.

(©NTB)

