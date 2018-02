Forskeren Ahmadreza Djalali, som sitter på dødscelle i Iran, får innvilget svensk statsborgerskap.

Djalali er lege og forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm, hvor han hadde permanent oppholdstillatelse.

Migrationsverket har nå gitt ham statsborgerskap, melder Sveriges Radio lørdag.

Forskeren ble pågrepet under et studiebesøk i hjemlandet i 2016, anklaget for spionasje for Israel.

Selv benekter Djalali påstandene, som ifølge ham har bakgrunn i at han har avvist iransk etterretningstjenestes forsøk på å verve ham.

I fjor ble han dømt til døden. Både FN, Amnesty International og den svenske regjeringen reagerte på dommen og ba om at saken skulle bli tatt opp på nytt.

Utenriksdepartementet understreker at beslutningen om å innvilge Djalali statsborgerskap, ble tatt av utlendingsmyndighetene.

– Vi fortsetter å arbeide for ham, og vårt krav om at dødsstraffen ikke iverksettes, står fast, sier pressesjef Patric Nilsson i svensk UD.

Utenriksdepartementet fastholder også kravet om å få møte Djalali og gi ham konsulær bistand. Det er uklart om et svensk statsborgerskap vil kunne påvirke forskerens situasjon, ettersom Iran ikke godtar dobbelt statsborgerskap.

Djalali bosatte seg i Sverige med kone og to barn i 2009.

Familien i Sverige er sjokkert over at dødsdommen til Karolinska-forskeren opprettholdes.

