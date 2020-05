Sverige har hatt flest koronadødsfall per innbygger i Europa den siste uka

Den siste uka har Sverige ligget på topp i Europa når det gjelder dødsfall per innbygger som følge av koronaviruset.

Ikke noe annet europeisk land har hatt like mange dødsfall per million innbygger som Sverige, viser tall fra Our World in Data, melder nyhetsbyrået Reuters.

Selv om dødstallene i vårt naboland er dalende, registrerte landet mellom 12. og 19. mai i gjennomsnitt 6,25 dødsfall per million innbyggere.

Etter Sverige kommer Storbritannia, som registrerte 5,75 dødsfall per million innbyggere i den samme sjudagersperioden.

