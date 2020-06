Sverige har passert 5.000 koronadødsfall

Sverige har registrert 5.041 koronarelaterte dødsfall, 102 flere enn dagen før, opplyser svenske folkehelsemyndigheter.

I alt 54.562 personer har fått påvist koronasmitte, oppgir Folkhälsomyndigheten (FHM) på sin hjemmeside onsdag. Det er en økning på 1.239 i løpet av 24 timer.

FHM publiserte samme dag en studie som viser at risikoen for å dø av covid-19 i Sverige er langt høyere blant eldre enn unge. Studien viser at 0,6 prosent av dem som har fått påvist smitte, har dødd i Stockholm, mens dødeligheten blant dem som er 70 år eller eldre er på 4,3 prosent. Blant dem som er yngre enn 70 år, er dødeligheten kun 0,1 prosent.

Svenske myndigheter har den siste tiden uttrykt bekymring for at folk ikke lenger respekterer anbefalingene om sosial distanse og frykter at dette skal føre til økt smittespredning.

Sverige har fulgt en annen strategi enn mange andre land, med stort sett frivillige tiltak. Antall smittede og døde er langt høyere enn i andre nordiske land, men svenske myndigheter fastholder at det er for tidlig å si at strategien har vært mislykket.