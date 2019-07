Sverige holder renten uendret

Sveriges riksbank holder renten uendret på minus 0,25 prosent og holder også fast på at neste renteøkning først blir i slutten av 2019 eller i 2020.

Trass i den økende økonomiske usikkerheten i verden mener Riksbanken fortsatt at renten kommer til å bli satt opp mot slutten av året eller i begynnelsen av neste år.

Sjeføkonom i banken SEB, Robert Bergqvist, mener at Riksbanken kjøper seg tid på samme måte som andre sentralbanker som er usikre på hvordan verden ser ut om bare få måneder.

Riksbanken mener at konjunkturene i Sverige fortsatt er sterke, og konstaterer at inflasjonen ligger fast på målet om 2 prosent. I sin prognose mener banken at inflasjonen vil ligge nær målet også i tida framover.

