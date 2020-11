Sverige innfører alkoholforbud etter kl 22 - gjelder til slutten av februar

Sverige innfører skjenkestopp fra klokka 22 neste fredag for å bremse smittespredningen. Forbudet gjelder helt til slutten av februar. Flere tiltak vurderes.

Tiltaket ble offentliggjort av statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Forbud mot alkoholsalg etter klokka 22 skal bidra til å bremse koronasmitten i Sverige, som de siste dagene har steget svært raskt. Tiltaket blir innført fredag 20. november.

Både Löfven og sosialminister Lena Hallengren deltok på pressekonferansen. Begge understreker alvoret i en situasjon der intensivavdelingene på svenske sykehus igjen begynner å fylles opp av covid-19-pasienter, og testkapasiteten i flere fylker er sprengt.

– Dette risikerer å bli nattsvart, sa Löfven, ifølge Expressen.

25 nye dødsfall

Det ble samme dag meldt om 25 nye koronarelaterte dødsfall og 4.467 nye smittetilfeller i Sverige siste døgn.

Tidligere på dagen kom også meldingen om at Stockholm har innført besøksforbud på samtlige sykehjem og aldershjem.

Så langt har 6.082 mennesker dødd i forbindelse med pandemien. 166.707 personer har fått påvist koronasmitte.

Trodde på en god høst

For bare få uker siden så svenske folkehelsemyndigheter og regjeringen lyst på situasjonen. Statsepidemiolog Anders Tegnell trodde ikke det ville komme en sterk smitteøkning utover høsten, og flere restriksjoner ble hevet, blant annet skulle personer over 70 år kunne delta i sosiale aktiviteter som før.

Tirsdag stilte sosialminister Hallengren opp i SVTs Akuellt og ba svenskene innstendig om å respektere anbefalingen om ikke å ha nærkontakt med noen utenom egen husholdning.

Hun innkalte onsdag til krisemøte etter at sju fylker meldte inn at de har nådd grensen for sin testkapasitet.

(©NTB)