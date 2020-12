Sverige innfører grense på åtte personer for sosiale sammenkomster

Det blir grense på maksimalt åtte personer i sosiale sammenkomster, også i høytiden, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Julen er en tid der man vil være sammen, og julen er en tid for nærhet. Men i år kan ikke julen bli som vanlig, sier Löfven.

Statsministeren legger til grunn at smittesituasjonen i landet ikke blir bedre, og at signalene fra flere steder i landet er foruroligende.

Löfven understreker at alle nå har et felles ansvar for å holde smittespredningen nede. Svenskene oppfordres til å feire jul med en mindre krets mennesker, til ikke å møte nye folk og helst til å treffe andre mennesker utendørs.

– For alle, og jeg mener virkelig alle, gjelder sunn fornuft, stor forsiktighet, og eget ansvar, sier han.

Det er også innført nye nasjonale forskrifter i Sverige.

– De nye forskriftene innebærer at du er nødt til å følge dem. Du skal holde avstand, og du skal bli hjemme om du blir syk, sier sosialminister Lena Hallengren.

Hun ber videre folk innstendig om å følge smittevernreglene.

– Akkurat i år er det viktigere enn noensinne å vise hensyn til sine medmennesker, sier hun.

297.732 personer fått påvist koronasmitte i Sverige, som hittil har registrert 7.200 koronarelaterte dødsfall, 133 av dem det siste døgnet. Det tilsvarer 70 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har seks.

