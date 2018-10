Sverige og Danmark krever flere Khashoggi-svar

Stefan Löfven sier det virker «svært troverdig» at noe grusomt har skjedd med Jamal Khashoggi. Danmarks utenriksminister kaller inn Saudi-Arabias ambassadør.

I Sverige raser debatten om hvorvidt landet skal stanse sin våpeneksport til Saudi-Arabia i lys av opplysningene om at den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. november.

Statsminister Löfven sier imidlertid at han vil ha alle fakta på bordet før han trekker noen konklusjoner.

– Det virker veldig troverdig at det har skjedd noe forferdelig, noe horribelt. Derfor trengs det en grundig etterforskning, sier han om drapet på Khashoggi.

I Danmark har utenriksminister Anders Samuelsen innkalt Saudi-Arabias ambassadør for å få flere svar etter at Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan slo fast at drapet på Khashoggi var brutalt og planlagt lang tid i forveien.

– Etter at vi har hørt Erdogans tale, som konkluderer med at dette var planlagt og at det fortsatt gjenstår mange uavklarte spørsmål, mener jeg det er rimelig å gi den saudiarabiske ambassadøren mulighet til å forklare seg. Vi får også muligheten til å stille noen spørsmål, sier han.

Debatten om våpeneksport raser også i Danmark etter at Tyskland stanset sin og sa det var viktig med et felles standpunkt fra EU, men Samuelsen vil foreløpig ikke si om landet skal ta flere grep overfor Saudi-Arabia.

– Det er altfor tidlig å konkludere om det. Nå har vi sendt et signal om at vi ikke kommer til investeringskonferansen i Riyadh, vi innkaller Saudi-Arabias ambassadør til samtale, og så fortsetter vi med å delta i det internasjonale presset, sier Samuelsen.

