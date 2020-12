Sverige strammer inn smitteverntiltakene kraftig

Munnbind i kollektivtrafikken, maksimalt fire personer per bord på restaurant og forbud mot å selge alkohol etter klokken 20 er blant de nye svenske tiltakene.

De som ferdes i kollektivtrafikken, anbefales å bruke munnbind, opplyser statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Det er et klart brudd med det svenske myndigheter har anbefalt tidligere.

I tillegg senkes maksantallet i et følge på restaurant til fire, og utestedene får ikke selge alkohol etter klokken 20.

– Et maksimalantall innføres i butikker, kjøpesentre og treningssentre. Om ikke det får planlagt effekt, kommer regjeringen også til å planlegge for å stenge ned disse virksomhetene, sier Löfven.

Det innføres hjemmeskole for alle videregående skoler fram til den 24. januar. Statsministeren ber alle bedrifter, både private og offentlige, om å sørge for at alle ansatte som kan, jobber hjemmefra. For offentlige virksomheter går han også enda lenger.

– Alle virksomheter som drives av staten, kommuner og regioner som ikke er nødvendige, bør stenges ned umiddelbart og fram til og med den 24. januar 2021. Det gjelder blant annet svømmebasseng, idrettshaller, museer og så videre, sier Löfven.

I Sverige er det registrert 100 dødsfall og 9.654 smittetilfeller siden torsdag, opplyser Folkhälsomyndigheten. Totalt har 367.120 personer fått påvist smitte i Sverige, mens 7.993 koronasmittede har dødd.

(©NTB)

