Sverige vurderer å åpne for utvisninger til Syria

Sverige vurderer muligheten for å kunne utvise asylsøkere fra Syria. Landet kan dermed bli det første i Europa som utviser folk dit.

– Vi er nok blant de første i rekken. Ettersom vi ikke er politisk påvirket, går som oftest vår beslutningsprosess noe raskere. Jeg tror at Sveriges beslutning kommer til å være noe som mange andre land kommer til å se på, sier Fredrik Beijer i Migrationsverket til Sveriges Radio.

Bakgrunnen er at Migrationsverket i slutten av august endret sin vurdering av sikkerhetssituasjonen i Syria. Flere områder i landet blir nå vurdert som såpass sikre at det kan la seg gjøre å gjennomføre utvisninger dit.

Det innebærer blant annet at det i visse tilfeller blir mulig å nekte asyl eller at det blir mulig å iverksette utvisninger til Syria. Den tidligere vurderingen innebar at man i praksis i flere år ga alle asylsøkere fra Syria midlertidig oppholdstillatelse.

I utgangspunktet ser Migrationsverket for seg at en ny praksis kun vil berøre syrere som er felt for lovbrudd i Sverige og dømt til utvisning. Per i dag dreier det seg om et titall personer på landsbasis.

En ordning om utvisning til Syria vil også avhenge av syriske myndigheter, påpeker Said Mahmoudi, professor i folkerett ved universitetet i Stockholm.

– Utgangspunktet er at uansett hva man synes om den politikken som det andre landet fører, så må man fortsatt ha en form for et fungerende forhold mellom de to landene, sier Mahmoudi.

