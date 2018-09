Sverigedemokraterna boikotter SVTs valgsendinger

Sverigedemokraternas (SD) leder Jimmie Åkesson kommer ikke til å delta i SVTs valgsendinger lørdag og søndag, opplyser partiet i en pressemelding.

Bakgrunnen er den svenske rikskringkastingens markering mot Åkessons uttalelser under den TV-sendte partilederdebatten fredag.

I pressemeldingen fra SD står det at SVT «har valgt å forvrenge det Jimmie Åkesson sa med den hensikt å forsvare sin beslutning under partilederdebatten».

OSSE ber om redegjørelse

Partiet har nå tatt kontakt med de internasjonale valgobservatørene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE). Mattias Karlsson, som er SDs parlamentariske leder, sier til Aftonbladet at OSSE har bedt om å få en skriftlig redegjørelse om saken.

Temaet var innvandring da Åkesson blant annet sa dette: «Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få jobb? Jo, det er fordi de ikke er svenske. De passer ikke inn i Sverige».

Da debatten var ferdig, valgte TV-kanalen å ta avstand fra Åkessons uttalelse.

SVT: – Behov for å ta avstand

Divisjonssjef Anne Lagercrantz i SVT sier kanalen står for den omstridte beslutningen og henviser til den såkalte demokratiparagrafen i svensk medielovgivning, som sier at programmer skal være preget av «den demokratiske styreformens grunnideer og prinsippet om alle menneskers likeverd».

– Vi har en radio- og TV-lov i Sverige, og vår vurdering er at det var behov for å ta avstand fra Åkessons uttalelse, sier Lagercrantz.

Hun henviser også til at SVT nylig ble felt i Granskningsnämnden, en offentlig klageinstans for mediesaker, for ikke å ha tatt avstand fra en uttalelse i en lignende situasjon.

Centerpartiets Annie Löof, som var i ordveksling med Åkesson om temaet, sier lørdag at hun mener det er feil av SVT å ta avstand fra SD-lederens uttalelser.

– Det er feil å gi ham offerrollen, sier hun til avisen Expressen.

(©NTB)

