Sverigedemokraterna får gratulasjoner fra høyrepopulistiske ledere i Europa

Flere høyrepopulistiske ledere rundt om i Europa sender gratulasjoner til Sverigedemokraterna, som ligger an til å gjøre et brakvalg i Sverige.

Da halvparten av stemmene var telt opp, ligger partiet an til å få i underkant av 18 prosents oppslutning. Det ville vært partiets klart beste resultat noensinne.

– Sverige, hjem for multikulturalisme og venstremodell, har etter år med brutal innvandring bestemt seg for endring. Nå med Jimmie Åkesson sier de nei til et Europa av byråkrater og spekulanter, nei til ulovlige innvandrere og nei til islamsk ekstremisme, skriver Matteo Salvini, leder for det innvandringskritiske partiet Ligaen og Italias innenriksminister, på Twitter.

Geert Wilders, leder for det nederlandske ytre høyre-partiet PVV, er også fornøyd med tendensene han ser i Sverige.

– Gratulerer Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson!!! skriver han på Twitter.

Nasjonal front-leder Marine Le Pen følger også med på det svenske valget.

– Nok en dårlig natt sett fra EU-perspektiv. Den demokratiske revolusjonen i Europa er på rett kurs!, skriver hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken