Sveriges kongehus krymper

Prinsesse Madeleines yngste barn, prinsesse Adrienne, ble døpt i fjor sommer. Kongehuset har nå besluttet at verken Adrienne eller prinsesse Madeleines to andre barn skal tilhøre kongehuset. Heller ikke prins Carl Philips to barn skal tilhøre kongehuset. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)