Prins Carl Philip av Sverige og hans kone, prinsesse Sofia, har avlagt positive koronaprøver, melder Expressen.

Det er iverksatte smittesporing etter at Carl Philip, som er det svenske kongeparets eneste sønn og nummer to i søskenflokken, har testet positivt for koronaviruset, melder Expressen.

Paret har lettere influensasymptomer, men har det etter omstendighetene bra, skriver det svenske kongehuset på sine hjemmesider. Kongen, dronningen, kronprinsesse Victoria og hennes ektemann, prins Daniel, skal nå testes.

