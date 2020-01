Svevende papirlanterner forårsaket brann i tysk dyrehage

Minst 30 dyr døde i brannen som raste gjennom apehuset i dyrehagen Krefeld i Tyskland under nyttårsfeiringen. Tre kvinner er siktet for uaktsomhet etter å ha sendt opp svevende papirlykter under nyttårsfeiringen. Foto: Alexander Forstreuter / DPA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)