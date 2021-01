Svoren Trump-tilhenger fordømmer DC-opprøret kraftig: – Volden må ta slutt

Flere topprepublikanere sier de er forferdet over scenene som utspiller seg i Washington. De fordømmer opprøret og ber Trump-supporterne dra hjem.

Men også i fordømmelsene av onsdagens opprør, er republikanerne forsiktige med å skylde på Donald Trump, som i lang tid har sagt at hans tilhengere ikke kommer til å akseptere at valget blir stjålet fra dem. Også da han ba demonstrantene gå hjem onsdag, gjentok Trump at valget er stjålet.

Josh Hawley er senatoren som har stått i spissen for den politiske protesten mot at Kongressen skulle sertifisere Joe Bidens seier. Han mener onsdagens opprørere må straffeforfølges.

– Takk til de tapre politibetjentene som har risikert sine egne liv. Volden må ta slutt, de som har angrepet politiet og brutt loven må straffeforfølges og Kongressen må tilbake på jobb og fullføre oppgaven, sier Hawley ifølge CNN.

Også tidligere justisminister William Barr fordømmer opprøret.

– Det er skandaløst og foraktelig. Føderale byråer bør settes inn for å oppløse dette, sier Barr.

Visepresident Mike Pence, som selv ble ført i sikkerhet da opprøret brøt ut, skriver at angrepet ikke vil bli tolerert.

– Fredelige demonstrasjoner er retten alle amerikanere har, men dette angrepet på vårt hovedstad vil ikke bli tolerert, og de som er involvert vil bli straffeforfulgt så strengt loven tillater. Volden og ødeleggelsen må ta slutt og den må ta slutt nå, skriver Pence på Twitter.

