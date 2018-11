Svært jevnt i kampen om å bli Texas-senator

For første gang på 30 år kan Texas velge en demokratisk senator. Beto O'Rourke har gitt republikaneren Ted Cruz tøff motstand i en svært jevn valgkamp.

De siste dagene har begge kandidater gjort det de kan for å få sine støttespillere til å stille opp og stemme i tirsdagens mellomvalg.

– Demokratene kommer til å ha rekordhøyt oppmøte i morgen, sa Cruz på et valgmøte i en tradisjonelt republikansk valgkrets utenfor Houston. Han oppfordret de fremmøtte til å ta med seg fem venner og kjente hver til stemmelokalene.

– Det er det som skal til. Vi vet at ytre venstre er sinte og de kommer for å ta jobbene, friheten og sikkerheten vår.

Sjeldent jevnt

Det har allerede kommet inn 4,9 millioner forhåndsstemmer, langt mer enn det som er vanlig i mellomvalg i Texas. Meningsmålingene viser en overraskende jevn kamp i delstaten, der senatsvalg sjelden avgjøres med mindre enn 10 prosentpoengs margin. Sist det skjedde var for 40 år siden.

Demokraten Beto O'Rourke har overrasket mange med en valgkamp som har tatt ham til samtlige av de 254 fylkene i Texas. Kampen om senatsplassen fra «The Lone Star state» har blitt en av mellomvalgsduellene som følges tettest.

O'Rourke har sine meningers mot og har blant annet sagt tydelig at han vil stemme for et eventuelt forslag om riksrettssak mot president Donald Trump, et standpunkt de fleste demokratiske kandidater han unngått å gå åpent ut med.

Ny innvandringspolitikk

Mens Trump sender soldater mot grensen og kommer med advarsler mot migrantene som er på vei i en karavane gjennom Mexico, tar O'Rourke til orde for en mer human innvandringspolitikk.

– Det er nettopp nå, når de forsøker å splitte oss og polarisere oss og skremme oss at Texas må stå opp – ikke som demokrater, ikke som republikanere, mens som amerikanere og mennesker – og skape en ny innvandringspolitikk for landet, sa han i ett av sine siste valgmøter.

Texas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1988. Tirsdag avgjør velgerne om O'Rourke skal representere staten i Washington de neste seks årene eller om Ted Cruz skal fortsette i vervet han har hatt siden 2013.

