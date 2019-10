Swinson med rungende nei til Johnsons avtale

Liberaldemokratene sier bastant nei til brexit-avtalen statsminister Boris Johnson har forhandlet fram med EU, sier partiets leder Jo Swinson.

– Denne avtalen vil skade økonomien vår mer enn finanskrisen gjorde, sa Swinson da Underhuset skulle ta stilling til brexitavtalen lørdag.

– Statsministerens avtale med EU fjerner beskyttelsen av arbeidernes rettigheter, fortsatte hun.

Swinson viste også til at det er varslet en stor demonstrasjon utenfor Parlamentet lørdag, og hevdet at den med tydelighet vil vise at det britiske folk ønsker å forbli en del av EU.

