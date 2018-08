Syke får forlate kystvaktskip på Sicilia

Italia har latt 16 av de 150 som holdes igjen på et kystvaktskip på Sicilia, slippe i land etter ti dager. To av de syke kan ha fått tuberkulose.

Kystvaktskipet Diciotti har ligget til kai i Catania siden mandag kveld. Regjeringen i Roma nekter passasjerene å gå i land før andre EU-land forplikter seg til å ta imot dem.

Kystvakten berget totalt 190 migranter og flyktninger i Middelhavet 16. august. 13 ble sendt til øya Lampedusa, mens 27 mindreårige fikk forlate kystvaktskipet onsdag.

Lørdag lot innenriksdepartementet elleve syke kvinner og fem menn forlate Diciotti etter legebesøk og tuberkulosemistanke, ifølge italienske medier.

FN: – Farlig og umoralsk

Skjebnen er fortsatt uviss for de øvrige 134, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber EU-landene skjerpe seg.

– Tiden er inne for å få en slutt på at land konkurrerer i et kappløp mot bunnen for å finne ut hvem som kan ta minst ansvar for mennesker som berges til sjøs, sier høykommissær Filippo Grandi lørdag.

– Det er farlig og umoralsk å sette livene til flyktninger og asylsøkere i fare mens stater deltar i en politisk tautrekking om langsiktige løsninger, tilføyer Grandi.

Eritreere, somaliere, syrere og sudanere lever på tiende dagen under en presenning på dekk, der de må dele på to provisoriske toaletter og er uten dusjmuligheter.

Siciliansk etterforskning

Samtidig har siciliansk påtalemyndighet, som etterforsker situasjonen på Diciotti, sendt etterforskere til Roma for å avhøre tjenestemenn fra innenriksdepartementet. Påtalemyndigheten vil finne ut hvem som ga ordren om å nekte folk å forlate skipet.

– Dersom noen vil etterforske meg, bare gjør det, svarer innenriksminister Matteo Salvini fra ytre høyrepartiet Ligaen.

Representanter fra 12 EU-land møttes fredag for å diskutere nye prosedyrer for fordelingen av migranter. Det syntes resultatløst, og Italias visestatsminister Luigi Di Maio gjentok etterpå trusselen om å redusere innbetalingene til EU med mindre andre medlemsland tar over ansvaret.

Fangenskap i Libya

Det er ikke kjent hvor mange av de Diciottis passasjerer som vil søke, eller som vil ha har krav på asyl. Både Syria og Somalia herjes av krig, og Sudan og Eritrea preges av grove brudd på menneskerettighetene.

Til mannskapet har de fortalt at de i månedsvis, noen også i årevis, har blitt holdt i fangenskap under umenneskelige forhold i Libya, mens de ventet på at menneskesmuglere skulle frakte dem over Middelhavet.

