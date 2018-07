Mange drept i selvmordsangrep ved valglokale i Quetta i Pakistan

Minst 28 personer er drept i et selvmordsangrep ved et valglokale i byen Quetta sørvest i Pakistan, opplyser lokale tjenestemenn.

Det meldes i tillegg om 35 sårede.

Bomben gikk av utenfor et valglokale der svært mange mennesker var samlet. Den skal ha blitt utløst av en selvmordsbomber.

– Han forsøkte å ta seg inn i valglokalet. Da politiet forsøkte å stanse ham, sprengte han seg selv, sier Hashim Ghilzai, en tjenestemann i Quetta.

Både IS og pakistansk Taliban har truet med angrep på valgdagen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet.

Quetta ligger i Balutsjistan, som er Pakistans fattigste provins, og som har vært herjet av vold knyttet både til ytterliggående islamisme og et separatistopprør.

Tidligere onsdag ble en politimann drept og tre andre såret da en håndgranat ble kastet mot et valglokale i en landsby i provinsens Khuzdar-distrikt.

Den 13. juli ble 149 mennesker drept i et selvmordsangrep mot et valgarrangement i Mastung, en by i nærheten av Quetta. IS påtok seg ansvaret for angrepet.

Over 370.000 soldater og politifolk er utplassert for å hindre angrep mot pakistanske velgere på valgdagen.

