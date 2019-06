Syria hevder å ha skutt ned missiler avfyrt fra Israel

Syria har skutt ned missiler avfyrt fra Israel, ifølge nyhetsbyrået Sana. Ifølge Israels militære skal Syria ha skutt mot dem også.

Missilene mot Syria ble sendt fra okkuperte Golanhøydene, ifølge en militærkilde i det syriske forsvaret.

– Vårt luftvern skjøt ned missilene som hadde våre posisjoner i sørvestlige Damaskus som mål, sier kilden ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Haaretz var missilene på vei mot forstedene til Damaskus. De skriver også at meldingen fra Syria kommer ikke lenge etter at Israels militære meldte at to missiler ble skutt fra Syria mot dem.

(©NTB)