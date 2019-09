Syria krever umiddelbar tilbaketrekning av alle utenlandske styrker

Syria krever at alle utenlandske styrker umiddelbart trekker seg ut av landet, sier landets utenriksminister fra talerstolen i FNs hovedforsamling.

Syria forbeholder seg retten til å gripe inn dersom de utenlandske styrkene blir igjen i det krigsherjede landet, framholdt utenriksminister Walid al-Moallem i New York lørdag.

– USA og Tyrkia har fortsatt ulovlig militær tilstedeværelse i det nordlige Syria. Alle utenlandske styrker som opererer på vårt territorium uten vår tillatelse, er okkupasjonsstyrker og må trekke seg tilbake umiddelbart, sa Moallem.

En rekke land har sendt styrker til Syria siden en fredelig folkeoppstand mot Bashar al-Assads regime våren 2011 utviklet seg til full krig. Et vell av militser og utenlandske krigere har i tillegg fylt slagmarkene.

USA-støttede kurdere

Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen er i Syria på invitasjon fra regjeringen i Damaskus. De har hjulpet Assads styrker med å gjenvinne kontrollen over mesteparten av landet.

Den opposisjonelle bastionen Idlib i nordvest kontrolleres fortsatt av opprørere, flere av dem er støttet av Tyrkia. Nordøst i landet regjerer USA-støttet kurdisk milits, som spilte en avgjørende rolle i å nedkjempe ekstremistgruppa IS på slagmarken.

Grunnlovskomité

Tidligere denne uka kunngjorde FNs generalsekretær António Guterres at en komité skal opprettes for å skrive en ny syrisk grunnlov. FN håper det vil være første skritt mot en politisk løsning for det krigsherjede landet.

Men Syria er fortsatt sterkt splittet og ødelagt av en krig som fortsatt er høyst reell for mange. Mange syrere frykter at verden etter åtte år med krig har forsont seg med tanken om at Bashar al-Assad skal styre landet i framtida.

Krigen i Syria har krevd anslagsvis 400.000 menneskeliv og drevet rundt 11 millioner mennesker på flukt, halvparten av dem til andre land.

(©NTB)