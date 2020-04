Syria melder om tre drepte i israelsk angrep

Tre sivile personer er drept i et israelsk luftangrep ved Syrias hovedstad Damaskus, oppgir statlige medier.

Blant de drepte var det et barn, melder Syrias offisielle nyhetsbyrå Sana mandag. Ytterligere fire sivile skal ha blitt såret da splinter fra raketter rammet boliger i forstedene til Damaskus.

Tidligere meldte nyhetsbyrået at de fleste rakettene ble skutt ned av syrisk luftforsvar. Det har også publisert videoer som viser eksplosjoner i luften.

Rakettene ble avfyrt fra libanesisk territorium like før daggry mandag, ifølge Sana.

Hva som var målet for angrepet, blir ikke nevnt. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder imidlertid at angrepet traff stillingene til iranske styrker og den libanesiske militsgruppen Hizbollah i ørkenen ved byen Palmyra sør for Damaskus. Gruppen oppgir at fire krigere ble drept i angrepet.

Siden starten av krigen i Syria i 2011, har Israel gjennomført hundrevis av angrep i landet.

Israel kommenterer vanligvis ikke meldinger om at de har angrepet mål i Syria, og heller ikke denne gangen vil en israelsk talsmann kommentere opplysningene fra syriske myndigheter.

