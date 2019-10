Syrisk kurder tente på seg selv i Genève

En syriskkurdisk mann er alvorlig skadd etter at han tente på seg selv utenfor en FN-bygning i Genève i Sveits.

Mannen møtte onsdag morgen opp foran kontorene til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Her dynket han seg selv i bensin og tente på, hvorpå han forsøkte å komme seg inn i bygningen.

Han ble alvorlig skadd og fløyet til sykehuset i Lausanne, opplyser en talsmann for UNHCR, Andrej Mahecic.

– Vi håper han kommer seg. Våre tanker er med ham, hans familie og hans kjære, sier Mahecic.

Den 31 år gamle mannen er bosatt i Tyskland. Han har foreløpig ikke kommet med noen forklaring på sine handlinger, opplyser en talsmann for sveitsisk politi.

– Vi kan tenke oss årsaken, men vi har ingenting konkret. Det var vanskelig for ham å uttrykke seg selv da vi kom, sier Silvain Guillaume-Gentil.

Aksjonen blir gjennomført dagen etter at Tyrkia og Russland ble enige om at de i fellesskap skal sørge for at den kurdiske YPG-militsen holder seg unna en 30 kilometer bred sone langs den tyrkiske grensen nordøst i Syria. Områdene var inntil nylig kontrollert av kurdere og var en del av syriske kurderes selverklærte autonome område, som de ga navnet Rojava.

