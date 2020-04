Syriske flyktninger får portforbud i Libanon

Libanesiske myndigheter har innført korona-restriksjoner som utelukkende er rettet mot syriske flyktninger, ifølge Human Rights Watch.

Det befinner seg mellom 1,5 og 2 millioner syrere i Libanon, og nesten 1 million av dem er FN-registrerte flyktninger.

Gjentatte ganger har menneskerettighetsgrupper beskyldt den libanesiske regjeringen for å presse flyktningene til å returnere til Syria, selv om den ni år lange krigen der fortsatt ikke er over.

Koronautbruddet har ikke gjort saken bedre for de syriske flyktningene som befinner seg i landet. Siden starten av mars har minst åtte kommuner innført portforbud som begrenser flyktningenes bevegelsesmulighet til bestemte tider på døgnet, ifølge Humans Rights Watch

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen ble tiltakene mot flyktningene innført før den libanesiske regjeringen kunngjorde et landsomfattende portforbud, og de medfører strammere restriksjoner som ikke gjelder for resten av befolkningen.

– Det er ingen holdepunkter for at ytterligere portforbud for syriske flyktninger vil bidra til å begrense spredningen av covid-19, sier Nadia Hardman i HRW.

Hun legger til at for å begrense smitten krever det at alle må få tilgang til test- og behandlingssentre.

(©NTB)