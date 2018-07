Syriske opprørere overgir seg nær Golanhøydene

Opprørere sør i Syria er blitt enige med Russland om å overgi seg i et område nær de israelskokkuperte Golanhøydene, ifølge SOHR.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) oppgir at våpenhvilen gjelder mesteparten av provinsen Quneitra. Avtalen skal innebære at regjeringen gjenoppretter sine institusjoner i området, mens opprørerne overgir tunge våpen.

Det statlige nyhetsbyrået SANA skriver at den syriske hæren kommer til å gå inn i området, og innta samme posisjoner som den hadde før opprøret i 2011.

Den angivelige overgivelsen kommer etter en lengre periode der regjeringsstyrkene har vært på offensiven i det sørlige Syria. Hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee anslår at regjeringsoffensiven har ført til at titusener av mennesker står fast langs grensen til de israelskokkuperte Golanhøydene.

