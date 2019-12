Syriske regjeringsstyrker gjenåpnet hovedvei

Syriske regjeringsstyrker har gjenåpnet en viktig hovedvei nord i landet som inntil nylig kontrollert av kurdisk milits, melder statlige syriske medier.

Ifølge nyhetsbyrået Sana ble hovedveien mellom de to provinsene Aleppo og Hasaka gjenåpnet onsdag, noe som bekreftes av Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Denne hovedveien er livsnerven i det nordlige Syria, sier eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

Kurderne som tidligere kontrollerte området, inngikk i oktober en avtale med regimet i Damaskus om at regjeringssoldater skulle komme dem til unnsetning. Det skjedde etter at USA trakk sine soldater ut og Tyrkia sendte styrker over grensa.

