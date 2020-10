Tadsjikistans sterke mann beholder makten

Emomali Rakhmon, som har styrt Tadsjikistan siden 1992, er erklært som suveren vinner av helgens presidentvalg i landet.

Dermed kan 68-åringen ta fatt på nok en presidentperiode. Han ligger nå an til å få lengre tid ved makten enn noen annen leder i en tidligere Sovjet-stat.

Kasakhstans Nursultan Nazarbajev har inntil nå toppet denne rangeringen. Men han valgte å gi seg i fjor, etter å ha sittet ved makten i nesten 30 år.

Mandag opplyste Tadsjikistans valgkommisjon at Rakhmon fikk over 90 prosents oppslutning i presidentvalget. Valgdeltakelsen var angivelig på over 85 prosent.

I Tadsjikistan ble det holdt valg på ny nasjonalforsamling tidligere i år. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) konstaterte da at det ikke finnes noen reell politisk opposisjon i landet. Den er blitt «fjernet fra det politiske landskapet», ifølge OSSE, som overvåket søndagens presidentvalg.

Tadsjikistan ble rammet av borgerkrig da Sovjetunionen kollapset tidlig på 1990-tallet. Flere velgere som er intervjuet av nyhetsbyrået AFP, sier de støtter Rakhmon fordi han bidrar til fred og stabilitet.

