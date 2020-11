Taiwan kritiserer WHO for å gi etter for Kina-press

Taiwans utenriksdepartement mener Verdens helseorganisasjon (WHO) lar politikk overstyre helsehensyn når WHO lar Kina blokkere Taiwan fra å delta i organisasjonen. Også Verdens legeforening (WMA) har tatt til orde for at WHO og sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus må slippe øylandet inn i varmen igjen. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB Foto: (NTB scanpix)