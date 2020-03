Taiwan nekter utlendinger innreise

Taiwan tar strenge grep for å forhindre ytterligere spredning av koronavirus og skal en tid framover avvise alle utlendinger som ønsker å komme til øya. Her øver soldater i Taipei på et tenkt scenario der en ny bølge med smitte har spredt seg ukontrollert i et område med hundrevis av mennesker i boliger som da må desinfiseres. Foto: Chiang Ying-ying / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)