Taiwans valgresultat godt mottatt i Kina

Taiwans regjeringsparti led nederlag i lokalvalget som ble sett på som en folkeavstemning over den separatistvennlige presidenten. Kina er fornøyd med utfallet.

Kort tid etter at resultatet ble kjent, trakk president Tsai Ing-wen seg som leder for Democratic Progressive Party (DPP).

– I dag lærte demokratiet oss en lekse. Vi må følge med på og akseptere at folket forventer mer, sa Tsai.

Lokalvalget ble sett på som en folkeavstemning over Tsais prestasjoner som president. Hun har blitt utsatt for et enormt press fra kinesisk hold som følge av hennes flørt med taiwansk separatisme og uavhengighet fra Kina.

Fortsatt president

Kina regner Taiwan som del av sitt territorium, og øya er ikke anerkjent som eget land av FN. De to statene ble i 1992 enige om å anse både øya og det kinesiske fastlandet som deler av ett og samme Kina, men de har ulike tolkninger av hva dette innebærer.

Tsai fortsetter som Taiwans president, og valgresultatet vil ikke få konsekvenser for regjeringen. Avgangen som partileder setter henne likevel i en vanskelig posisjon før presidentvalget om to år.

Fornøyd Kina

Kina sier resultatet reflekterer taiwanernes ønske om bedre relasjoner med Kina. Ma Xiaoguang, talsmann for den kinesiske regjeringens kontor for Taiwan-relaterte saker, sier Kina vil fortsette å behandle Taiwan som en del av Kina.

– Vi vil stå sterkt imot separatistiske elementer som taler for taiwansk uavhengighet, sier han til det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

På spørsmål om mulig kinesisk innflytelse i det taiwanske valget, svarte DPPs generalsekretær Hung Yao-fu at det har vært problemer med «falske nyheter».

– Dette er en viktig lekse om hvordan falske nyheter kan rote til menneskers beslutninger. Dette er et globalt problem, ikke bare et taiwansk et, sier han ifølge Reuters.

Nei til likekjønnede ekteskap

I den sørlige havnebyen Kaohsiung, som har vært styrt av DPP i 20 år, tapte de ordførervalget til Nasjonalistpartiet. Nasjonalistene beseiret også DPP i Taichung.

Den uavhengige ordføreren i hovedstaden Taipei ble gjenvalgt med knapp margin, men nasjonalistenes kandidat har bedt om at stemmene telles på nytt.

Taiwanske velgere stemte også nei til å endre navnet på landets olympiske team fra «kinesisk Taipei» til Taiwan. I en folkeavstemning som ikke er bindene, sa velgerne nei til å åpne for likekjønnede ekteskap.

(©NTB)

Mest sett siste uken