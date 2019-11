Taliban: Altfor tidlig å gjenoppta fredssamtaler med USA

Den afghanske islamistgruppa Taliban sier det er altfor tidlig å snakke om å gjenoppta fredssamtalene med USA.

Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA har gjenopptatt samtalene med Taliban. Under et overraskelsesbesøk til amerikanske soldater i Afghanistan torsdag sa han også at han tror gruppa er åpen for en våpenhvile.

I fjor sommer ble det innledet forhandlinger mellom USA og islamistgruppa. Målet var en fredsavtale som kunne åpne for at alle amerikanske soldater ble trukket ut.

I begynnelsen av september ble imidlertid forhandlingene brått innstilt av president Donald Trump. Siden da har Taliban trappet opp angrepene, som i mange tilfeller har rammet sivile.

USA invaderte Afghanistan i oktober 2001, som et svar på 11. september-angrepene. Årsaken var at Taliban-regimet hadde latt den ytterliggående islamistgruppa al-Qaida oppholde seg og trene i landet.

(©NTB)