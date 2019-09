Taliban-delegasjon har reist til Russland

En delegasjon fra Taliban er i Russland. Nyheten kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump erklærte muligheten for en avtale med gruppa død.

USA og Taliban har forhandlet om en avtale som skal gjøre det mulig for USA å trekke ut soldater fra Afghanistan. De internasjonale styrkene og den vestligstøttede regjeringen i Kabul er på vikende front i krigen mot islamistbevegelsen, som hadde makten i landet fram til den amerikanske invasjonen i 2001.

Talibans talsmann Suhail Shaheen sier delegasjonen nå har hatt møter med Zamir Kabulov, som er president Vladimir Putins Afghanistan-utsending.

Besøket i Moskva er Talibans første internasjonale fremstøt etter sammenbruddet i forhandlingene med Washington. Delegasjonen i Russland ledes av Sher Mohammad Stanikzai.

Trump skrev tidligere i september på Twitter at han avlyste et planlagt møte med Taliban-utsendinger på Camp David på grunn av et angrep i Kabul der én amerikansk soldat, én rumensk NATO-soldat og ti sivile ble drept.

Russland har tidligere blitt anklaget for å hjelpe Taliban, muligens som et ledd i en innsats for demme opp for ekstremistgruppa IS' innflytelse i Afghanistan.

Tidligere i år har Moskva to ganger vært vertskap møter mellom Taliban og afghanske representanter.

Shaheen sier til Talibans offisielle nettside at gruppen fortsatt kommuniserer med de amerikanske forhandlerne.

