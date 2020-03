Taliban lover helsearbeidere fri tilgang

Taliban lover at helsearbeidere som kjemper mot koronaviruset, får fri adgang i de delene av Afghanistan som er under deres kontroll.

Opprørsbevegelsen ber også internasjonale hjelpeorganisasjon om å bidra med medisiner og nødvendig utstyr for å møte trusselen fra viruset.

Taliban hevder viruset er Guds straff for syndige mennesker og oppfordrer folk til å be, lese i muslimenes hellige bok Koranen, gi almisser og følge helsemyndighetenes råd.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen ble kastet ut av Talibans områder i 2019, anklaget for mistenkelige aktiviteter. Senere samme år fikk de slippe inn igjen.

EUs spesialutsending til Afghanistan, Roland Kobia, oppfordret tirsdag partene i Afghanistan til å la våpnene hvile og forene krefter i kampen mot koronaviruset.

Hittil er det bare registrert 22 smittetilfeller i Afghanistan, og alle de smittede har kommet fra nabolandet Iran. Svært få afghanere er imidlertid testet.

Iran, som er et av landene som er hardest rammet av koronapandemien, er hjem for et stort antall afghanske flyktninger, og tusenvis krysser daglig grensa.

