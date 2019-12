Taliban skal ha kidnappet over 20 personer vest i Afghanistan

Taliban har kidnappet 26 fredsaktivister i Farah-provinsen vest i Afghanistan, opplyser lokalt politi.

Fredsaktivistene ble kidnappet i Bala Buluk-distriktet tirsdag, opplyser Farah-politiets talsmann Mohibullah Mohib onsdag.

Ifølge Mohib har politiet iverksatt en operasjon for å finne og frigi de 26. Aktivistene er medlemmer av en gruppe som jobber for fred. De ble kidnappet da de dro fra landsby til landsby for å ta til orde for fred, ifølge politiet.

Gruppens leder Bismillah Watandost bekrefter at flere av deres medlemmer er blitt kidnappet, men sier det er totalt 27, ikke 26, som er tatt av Taliban.

Taliban har ikke tatt på seg ansvaret for kidnappingen, men ifølge Watandost pågår det forhandlinger mellom gruppen og lokale, eldre stammeledere.

