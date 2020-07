Taliban varsler våpenhvile under id-feiring

Taliban har erklært en tre dager lang våpenhvile under id-feiringen i helgen. Også den afghanske regjeringen lover å legge ned våpnene.

Det er andre gang på litt over to måneder at den afghanske opprørsgruppa varsler våpenhvile under en muslimsk høytid. Denne gangen er det i forbindelse med id al-adha-feiringen, som starter fredag. Ifølge en talsmann vil imidlertid ethvert angrep bli møtt med motangrep.

En talsmann for president Ashraf Ghani sier regjeringen har gitt alle afghanske sikkerhetsstyrker pålegg om å overholde våpenhvilen under id-feiringen.

Hilser velkommen

– Den afghanske regjeringen hilser Talibans kunngjøring velkommen. For vår del vil vi be sikkerhetsstyrkene og alle væpnende avdelinger overholde våpenhvilen. Vi vil kun skyte tilbake hvis vi blir angrepet, sier presidentens talsmann Sediq Sediqqi.

Talibans kunngjøring kom samme dag som president Ghani uttalte at direkte fredssamtaler med Taliban kan begynne «om en ukes tid».

Løslate fanger

Ghani sa også at regjeringen snart kommer til å ha løslatt 5.000 Taliban-fanger, et krav som opprørerne har satt som betingelse for at forhandlingene skal kunne starte.

Ghani ber Taliban gå med på en permanent og omfattende våpenhvile under forhandlingene, som har som mål å få slutt på 19 år med krig.

– Ballen ligger nå hos Taliban og verdenssamfunnet, sa Ghani.

Taliban uttalte så sent som forrige uka at gruppa er rede til å forhandle straks etter id-feiringen såfremt den avtalte fangeutvekslingen er fullført.

(©NTB)