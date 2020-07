Talkshow-legenden Regis Philbin er død

Den amerikanske talkshow-legenden og Emmy-vinneren Regis Philbin er død, 88 år gammel.

Philbin, en newyorker med tykk Bronx-dialekt, døde fredag av naturlige årsaker, melder magasinet People, med henvisning til en uttalelse fra familien hans.

For mange amerikanere var Philbin mest kjent som medprogramleder for talkshowet «Live! With Regis and Kathie Lee», som ble sendt på dagtid i USA fra 1988. Philbin deltok i programmet med Kathie Lee Gifford, og senere en annen medprogramleder, i 23 år.

Noe av populariteten hans tilskrives det faktum at han brukte noen minutter på begynnelsen av hvert program der han snakket om enkle ting som hva han hadde til middag dagen før.

Philbin var også vert for den amerikanske utgaven av «Vil du bli millionær?» fra 1999 til 2002. Han hadde Guinness-rekorden for å ha tilbrakt mest tid på direktesendt fjernsyn – rundt 17.000 timer ifølge New York Times.

President Donald Trump, som selv er newyorker, minnes Philbin godt.

– Han var en fantastisk person, og en venn av meg. Han ba meg stadig om å prøve å bli president, tvitret Trump lørdag.

– Han har rekorden for å ha vært mest på direktesendt tv og han gjorde det bra. Regis, vi elsker deg, skrev presidenten.

(©NTB)