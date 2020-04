Tallet på intensivpasienter faller i Italia

For første gang faller antallet covid-19-pasienter i intensivbehandling i Italia, som lørdag rapporterer om under 700 nye koronadødsfall.

Det er første gang på over en uke at antallet koronarelaterte dødsfall øker med under 700. Det totale dødstallet står nå på 15.362.

Totalt har 124.632 mennesker fått påvist koronasmitte i landet, en oppgang på 4 prosent fra fredag. Økningen har ligget på samme nivå hele uka.

Antallet pasienter som får intensivbehandling, har falt med 74 til 3.994.

– Dette er veldig viktige nyheter, fordi det gir våre sykehus muligheten til å trekke pusten, sier Angelo Borrelli, sjefen for organet som presenterer den daglige statistikken fra italienske myndigheter.

