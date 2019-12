Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger

To helikoptre fra forsvaret på New Zealand landet fredag morgen på White Island der vulkanutbruddet skjedde mandag denne uken. Åtte spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og med ekstra oksygentilførsel gikk i land for å forsøke å hente ut de åtte som er antatt omkommet. De fant seks, og de to siste søkes etter i vannet. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)