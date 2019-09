Tallet på omkomne stiger etter jordskjelv i Pakistan

Minst 32 mennesker mistet livet og flere hundre ble kritisk skadd i tirsdagens jordskjelv nordøst i Pakistan.

Redningsmannskaper forsøker nå å ta seg fram til de hardest rammede områdene og gjennomsøke sammenraste bygninger i den pakistanske delen av Kashmir, men det er kraftig regn i området og veier og bruer er ødelagt.

Bare i Mirpur-distriktet er det meldt om 30 omkomne, og minst to andre omkom i Punjab-provinsen, ifølge talsmenn for politiet og redningsmannskapene.

Over 450 mennesker er innlagt på sykehuset i Mirpur med skader etter skjelvet, og tilstanden er kritisk for nærmere 150 av dem, opplyser en talsmann for redningstjenesten i området, Saeedur Rehman

Jordskjelvet, som hadde sitt senter rundt 20 kilometer nord for Jhelum i Punjab-provinsen, ble målt til en styrke på 5,8, ifølge pakistanske myndigheter.

Senteret var bare 10 kilometer under jordoverflaten, noe som gjorde at ødeleggelsene ble større enn det et dypere skjelv ville ha forårsaket. Mange bygninger raste sammen, og det fryktes at flere ofre kan ligge i ruinene.

