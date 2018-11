Talmannen foreslår Löfven som statsminister

Lederen for den svenske Riksdagen gir regjeringsoppdraget til sittende statsminister Stefan Löfven.

Han får i mandat å presentere et regjeringsopplegg som det skal voteres over i Riksdagen. Dette er andre runde for Socialdemokraternas leder Löfven, som ikke lyktes med sine første sonderinger.

Nå velger Riksdagens talmann Andres Norlén å sette saken mer på spissen. Fredag opplyste han at Löfven har tiden fram til 5. desember, da Riksdagen skal stemme over hans forslag til regjering.

– Et nytt sonderingsoppdrag ville være for svakt, sier talmannen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson ble nedstemt i Riksdagen i forrige uke.

Noe må skje

På torsdag ble det klart at Annie Lööf ble tvunget til å kaste inn håndkledet i sonderingen for en ny regjering.

– Det er ikke noen poeng å be mer tid til sonderinger. Riksdagen vil ikke godkjenne meg som statsminister for en sentrums regjering. Socialdemokraterna og Moderaterna vil bare stemme for en konstellasjon der en av dem får statsministeren, uttale Lööf.

Lööf ble den tredje partilederen som ga opp, Moderaterna-leder Ulf Kristersson måtte også kaste inn håndkledet, samme med Stefan Löfven. Sistnevnte får nå en ny sjanse til å presentere et nytt regjeringsopplegg.

Norlén sier at stemningen i landet krever at det snart må skje noe i regjeringsspørsmålet. Han vil ikke spekulere om hvor stor sjanse Löfven har til å lykkes,

– Men vi trenger mer tempo i prosessen og tydelige tidsrammer, sier Riksdagens leder.

Ved å sette mer press på Löfven håper han at de fastlåste posisjonene skal bli løst og at det kan bli reelle forhandlinger om samarbeid.

Stefan Löfven har tidligere uttalt at han ikke vil prøve å bli på nytt statsminister før det har skjedd endringer etter at han ikke fikk flertall i Riksdagen i september.

- Jeg snakket med Stefan Löfven på telefonen i går, akkurat som med andre partiledere, og vi konstaterte at det har skjedd en forandring etter Annie Lööfs sonderinger, sier Norlén til Aftonbladet.

Fakta om regjeringsproblemene i Sverige

Valget i Sverige ble holdt 9. september. Socialdemokraterna ble største parti, Moderaterna nest størst og Sverigedemokraterna tredje størst.

De fire borgerlige partiene i Alliansen var det regjeringsalternativet som fikk størst oppslutning, men ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna.



Verken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven klarte å sondere seg fram til et opplegg Riksdagens ville godta.



5. november fikk Kristersson en ny mulighet, og en uke siden senere gikk Riksdagens leder, talmannen, inn for en regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna, begge partier i den såkalte Alliansen. Denne konstruksjonen ble nedstemt av Riksdagen.



15. november fikk Centern-leder Annie Lööf muligheten, men en uke senere ga hun opp forsøket på å danne regjering på tvers av blokkgrensen.



23. november jekket talmann Andreas Norlén opp alvoret et hakk og ga regjeringsoppdraget til Stefan Löfven. Talmannen etterlyste tempo og fleksibilitet. Löfvens regjeringsforslag skal til votering i Riksdagen 5. desember.



Hvis først Kristersson og deretter Löfven blir nedstemt i Riksdagen, gjenstår to forsøk. Hvis de folkevalgte stemmer ned fire mulige regjeringskonstellasjoner, blir det utskrevet nyvalg. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning.



