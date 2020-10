Tanzanias populistiske president utropt til valgvinner

Tanzanias president John Magufuli har vunnet en overveldende seier i valget, fastslår landets valgkommisjon. Opposisjonen hevder at det var omfattende fusk.

Magufuli fikk over 12 millioner stemmer og 84 prosents oppslutning, opplyser valgkommisjonen fredag kveld.

Opposisjonens kandidat Tundu Lissu fikk bare 13 prosent og under 2 millioner stemmer, heter det videre.

Lissu sa allerede dagen etter onsdagens valg at han ikke ville anerkjenne resultatet. Han oppfordret til fredelige demonstrasjoner.

Valgdeltakelsen var på under 50 prosent, og regjeringspartiet fikk også to tredels flertall i parlamentet. Det betyr at partiet har mulighet til å endre grunnloven.

(©NTB)