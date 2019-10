Tåregass mot demonstranter i Hongkong

Politiet i Hongkong har avfyrt tåregass for å løse opp en ulovlig demonstrasjon rettet mot politiets framferd i forbindelse med massedemonstrasjonene.

Tusenvis av demonstranter hadde søndag møtt fram i en park i byen.

Situasjonen spisset seg til da demonstranter ropte slagord mot politifolkene og politiet svarte med tåregass og rykket framover for å jage bort folkemengden.

Demonstrantene har også sagt at protestmarsjen er til støtte for Hongkongs religiøse og etniske minoriteter, en uke etter at en moské ble truffet av blåfarget vann fra politiets vannkanoner. Byen leder Carrie Lam har beklaget hendelsen, og det muslimske miljøet sier det har akseptert beklagelsen.

Voldelige sammenstøt

Protestene i Hongkong har nå vart i over fire måneder. Politiet har i løpet av denne tiden blitt stadig kraftigere kritisert for å ha brukt både tåregass, vannkanoner, gummikuler og også skarpe skudd mot demonstranter.

Samtidig har enkelte demonstranter tydd til vold og hærverk, blant annet ved å kaste bensinbomber og andre gjenstander mot politiet.

De aller fleste demonstrantene har imidlertid protestert på fredelig vis, og protestbølgen har stor oppslutning blant Hongkongs innbyggere.

Bekymret for Hongkongs status

Demonstrantenes store bekymring er at Hongkongs særskilte status som et delvis selvstyrt territorium står på spill og at byen etter hvert vil bli styrt på samme måte som resten av Kina.

Myndighetene i Hongkong mener imidlertid at politifolks sikkerhet er truet av ytterliggående demonstranter.

Lørdag vant regjeringen i Hongkong fram med en midlertidig kjennelse om innebærer at det er forbudt å legge ut personlige opplysninger eller bilder av politifolk på nettet.

(©NTB)