Tåregass og vannkanoner møtte demonstranter i Georgia

Rundt 45.000 mennesker protesterte søndag mot utfallet av valget i Georgia. Opprørspoliti brukte vannkanoner og tåregass mot demonstrantene.

Demonstrantene i hovedstaden Tbilisi hevder regjeringspartiet Georgias drøm sikret seg seieren i valget 31. oktober gjennom fusk.

Partiet, som vant med knappe 2 prosents margin, nekter for anklagene.

Alle landets opposisjonspartier nekter nå å møte i nasjonalforsamlingen, noe som kan føre til en politisk krise i landet.

– Vi krever at den fullstendig diskrediterte valgkommisjonen byttes ut, og at et nytt valg avholdes, sa Salome Samadashvili, en av lederne i opposisjonspartiet Den forente nasjonalbevegelse (UNM), til nyhetsbyrået AFP søndag.

