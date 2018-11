Taxisjåfør fra Bangladesh dømt for terror etter bombe i New York

En innvandrer fra Bangladesh er dømt for brudd på terrorloven etter å ha utløst en hjemmelaget rørbombe på en T-banestasjon i New York i fjor.

Dommen mot Akayed Ullah ble forkynt av en føderal domstol på Manhattan tirsdag.

Rørbomben han hadde festet til kroppen, eksploderte bare delvis, trolig på grunn av feilkonstruksjon. 27-åringen ble sendt til sykehus med alvorlige skader i overkroppen og på hendene etter hendelsen 11. desember i fjor.

Under rettsssaken framholdt forsvarerne at Ullah kun forsøkte å drepe seg selv. De viste til at ingen døde, og at ingen andre ble alvorlig skadd.

Påtalemyndigheten mente imidlertid at Ullah forsøkte å skade eller drepe pendlere i et terrorangrep på vegne av den ytterliggående jihadistgruppa IS. De avviste Ullahs forklaring og viste til at han ikke ville hatt på seg en bombe dersom han kun ville drepe seg selv.

De viste også til meldinger fra Ullah i sosiale medier og kommentarer han ga etterforskerne etter at han ble pågrepet.

